Aronese premiato per il suo talento a una importante rassegna di respiro nazionale.

Aronese premiato per il video del brano “Out of the city”

Il vincitore del premio Rivelazione dei Roma videclip con “Out of the city” della band Keemosabe è un giovane regista di telento già avvezzo ai riconoscimenti. Si tratta dell’aronese Rodolfo Gusmeroli. Il videoclip da lui realizzato era infatti tra i 15 lavori selezionati per la 16ª edizione del Roma Videoclip, il festival più importante a livello nazionale che premia i video musicali.

Una collaborazione giovane e ultra locale

Si tratta di un corto che con le immagini accompagna la musica di una band anch’essa nata sul territorio aronese: i Keemosabe, gruppo emergente experimental-pop-rock composto da Sebastiano Vecchio, Alberto Curtis, Andrea Guarinoni e Pino Muscatelli. Quella tra i Keemsabe e Gusmeroli è una collaborazione giovane e tutta locale: «In occasione dell’uscita del brano Out Of The City! abbiamo deciso di collaborare per la realizzazione del videoclip. Le riprese sono state girate tra Arona, Dormelletto, Sesto Calende e Alto Vergante – aveva raccontato Gusmeroli al Giornale di Arona – le immagini sono state girate ad aprile in un paio di giorni. Tutto è andato per il meglio: lavoriamo bene insieme. Il video segue la linea stilistica della band che si ispira a sonorità vintage: per questo lo stile del video è anni Settanta».