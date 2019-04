Aronesi in piazza con Greta Thumberg a Roma per la manifestazione nazionale contro i cambiamenti climatici. In prima linea con Legambiente anche molti attivisti della zona del lago.

C’erano anche gli attivisti del circolo di Legambiente di Arona tra i tanti che ieri, venerdì 19 aprile, hanno manifestato per salvare il clima. A Roma, insieme all’ormai celebre Greta Thunberg in piazza del Popolo era infatti presente anche tra gli altri l’aronese Massimiliano Caligara e altri rappresentanti del circolo aronese. Alla manifestazione hanno preso parte gli attivisti di oltre 40 circoli della Penisola: dal Piemonte al Lazio, dall’Abruzzo all’Umbria, dalle Marche alla Toscana e Campania, dalla Basilicata alla Calabria fino alla Sicilia. Per il Piemonte erano presenti i circoli di Arona e Torino.

Le ragioni della protesta

“Salvare il clima e fermare la febbre del pianeta – recita il comunicato di Legambiente dopo la manifestazione – dare un futuro e nuove speranze ai giovani. È quello che oggi Greta e decine di migliaia di giovani hanno chiesto in piazza a Roma durante la manifestazione per il clima. Appelli e richieste che devono essere assolutamente ascoltate e che il Governo deve saper tradurre in azioni concrete, approvando entro l’anno un Piano energia e clima più ambizioso di quello inviato a Bruxelles, eliminando i sussidi alle fonti fossili (quasi 19 miliardi di euro all’anno), incentivando le rinnovabili e l’efficienza energetica, promuovendo la mobilità sostenibile, ripartendo dai centri urbani attraverso una rigenerazione urbana per liberare le città anche dallo smog, spingendo sull’innovazione industriale. Sono queste le azioni da mettere in campo per salvare il clima e che Legambiente rilancia oggi proprio in occasione della manifestazione di Piazza del popolo, alla quale ha partecipato con tanti giovani dell’associazione provenienti da oltre 40 circoli della Penisola, dal Nord al Sud Italia, arrivati a Roma per protestare insieme alla sedicenne Greta Thumberg.