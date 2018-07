Assalto alla banca. Nel mirino la filiale Bpm di Gattico. I malviventi sono entrati usando il classico sistema del piede di porco. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it.

Soliti ignoti derubano la banca: hanno scassinato la porta sul retro

Da qualche tempo la filiale di Gattico del Banco popolare Milano è aperta solo a giorni alterni. Nessun problema per i ladri, che infatti sono entrati di notte. Il colpo è stato scoperto ieri mattina. Una banda di ignoti scassinatori è penetrata nell’agenzia dell’istituto di credito forzando un ingresso sul retro con il vecchio sistema del piede di porco. Giunti all’interno, hanno aperto la cassaforte, anche qui utilizzando metodi spicci. Niente esplosioni con il gas, come era avvenuto a Grignasco nel periodo di Pasqua. Si sono impadroniti di tutto il contante e se la sono filata. Pochi minuti in tutto, i malviventi si erano già dileguati quando sono arrivate le forze dell’ordine messe in allarme dai sistemi automatici. Adesso si spera che immagini catturate dalle telecamere interne possano dare qualche elemento utile alle indagini.