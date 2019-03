Bagni intasati: intervento necessario e urgente sui servizi igienici del corridoio B dello Scientifico.

Bagni intasati: aperto il cantiere

E’ partito martedì 26 febbraio il cantiere all’IIS Fermi di Arona per risolvere, una volta per tutte, il problema della fruibilità dei servizi igienici in uno dei corpi dell’Istituto, un problema di competenza della Provincia.

«Si tratta di un intervento necessario e urgente – spiega il Consigliere delegato all’edilizia scolastica per la Provincia di Novara Andrea Crivelli – divenuto ora però indifferibile in ragione di ulteriori peggioramenti delle condizioni della fognatura. Abbiamo investito risorse significative, quasi 50.000 euro, per restituire in modo definitivo ai ragazzi la possibilità di usufruire dei servizi igienici del loro istituto».

L’intervento

I lavori consistono nel rifacimento della colonna degli scarichi fognari dei corridoi B. Invasi dalle radici dei pioppi i tubi nei giorni scorsi si erano infatti intasati rendendo necessaria la chiusura dei bagni dell’ala del liceo Scientifico.

Durata prevista, qualora in corso d’opera non subentrino imprevisti, una decina di giorni.

Il servizio completo sul Giornale di Arona attualmente in edicola.