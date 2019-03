Bambini di Castelletto finiti in ospedale la scorsa settimana: si allontana l’ipotesi dell’intossicazione alimentare.

Non ci sono ancora tutti gli esiti delle analisi compiute in seguito ai malesseri registrati dai piccoli alunni della scuola Il Girotondo di Castelletto Ticino. 14 di loro erano finiti in ospedale con sintomi gastroinfluenzali.

L’ipotesi più aggreditata al momento sarebbe proprio quella di un virus che avrebbe velocemente contagiato i piccoli. Tutti gli esami compiuti sul cibo mangiato all’interno della scuola avrebbero dato esito negativo: manca all’appello solo quello relativo alle tossine. Se anche questo sarà negativo si avrà la conferma che l’ intossicazione di tipo alimentare non c’entra con l’accaduto.