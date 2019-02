Baratto amministrativo: il Comune torna a promuovere l’iniziativa che ha fatto scuola anche oltre i confini nazionali.

Baratto amministrativo torna a Invorio

Torna anche per quest’anno l’esperienza del baratto amministrativo. L’Amministrazione promuove l’iniziativa che permette a chi non ha le possibilità di pagare i tributi dovuti di saldare il proprio debito con lavori al servizio della comunità. “Un’idonea modalità – scrive l’assessore alle politiche sociali Daniele Giaime – che concilia l’obbligo del pagamento dei tributi con le disponibilità economiche del nucleo famigliare, quale ulteriore strumento di politica sociale a favore dei nuclei disagiati”. Gli interventi per i quali è possibile usufruire del baratto amministrativo sono quelli di riqualificazione del territorio da parte di cittadini singoli o associati.

Ecco le regole per partecipare al progetto

A progetti legati all’idea di baratto amministrativo possono riferirsi i cittadini residenti a Invorio che possono dimostrare di avere un Isee non superiore a 8.500 euro. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade. Oppure interventi di decoro urbano, recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili. Chi è interessato può ritirare il regolamento o fare domanda di partecipazione compilando l’apposito modulo alla Segreteria del Comune. Si può inoltre rivolgersi direttamente all’assessore alle politiche sociali.