Basket al palazzetto di Castelletto sopra Ticino oggi è Teddy Bear Toss, si lanciano i peluche in campo.

Basket al palazzetto

Manca pochissimo. Oggi pomeriggio, 8 dicembre, alle 18 al PalaEolo di Castelletto sopra Ticino, in campo basket e solidarietà. L’Oleggio Magic Basket ha organizzato la terza edizione del Teddy Bear Ross, ossia il lancio dei peluche in campo da devolvere in beneficenza. Il segnale è il primo canestro della sfida.

La partita

In campo alle 18 da un lato la squadra oleggese e dall’altra parte la Robur et Fides Varese. L’invito a portare con sé un peluche da lanciare è rivolto a tutti.

Casa Alessia

Il ricavato sarà devoluto a Casa Alessia Onlus del presidente Giovanni Mairati. I volontari distribuiranno i peluche in giro per il mondo durante le loro missioni.