Bat houses: per arginare il problema, particolarmente sentito quest’anno, si corre ai “ripari naturali”.

Bat houses: il provvedimento

“Le nuove Bat houses, il miglior modo per difendersi dalle Zanzare”. Così il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli ha annunciato l’installazione di alcune casette atte a ospitare i mammiferi volanti. La novità interessa corso Europa, una delle zone più colpite dai fastidiosi insetti, ma anche altri punti della città. “I pipistrelli – ha spiegato il sindaco – mangiano ogni sera sino a 5000 zanzare! Senza bisogno di interventi chimici dannosi per bambini, donne in gravidanza, cani e gatti. Quindi più pipistrelli, più salute e meno Zanzare!”.

Un metodo diffuso

Stando a quanto riportato anche dal sito animali.moondo.info l’utilizzo di questo tipo di casetta è molto diffuso, e per far sì che venga abitata occorre installarla tra marzo e maggio quando i pipistrelli escono dal letargo. Deve essere posta ad almeno 4 m di altezza da terra e in una zona non illuminata di notte, perché altrimenti i pipistrelli difficilmente si rendono conto dell’arrivo del crepuscolo. Ideali sono le pareti sottostanti i cornicioni delle case, su alberi o su grossi arbusti.