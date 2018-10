Battello del rispetto: a bordo 140 bambini delle classi quinte dell’IC Giovanni XXIII di Arona.

Battello del rispetto; cos’è?

«Il Battello del Rispetto vuole tutelare già a livello nazionale gli ideali del rispetto nei confronti degli altri partendo dai bambini». Così Gabriella Colla, referente dell’ufficio scolastico territoriale, ha presentato il progetto pilota che ieri, giovedì 4 ottobre, è letteralmente salpato.

Il progetto è stato realizzato col patrocinio della Commissione Europea e finanziato dal Comune di Arona. La motonave Zeda è salpata proprio da Arona in direzione di Verbania accogliendo 140 bambini delle classi quinte dell’IC Giovanni XXIII di Arona. A bordo del battello, i partecipanti hanno assistito a una serie di interventi moderati da Gianfranco Quaglia. I temi quelli del cyberbullismo e bullismo tenuti da esperti della Fondazione Carolina e del Parlamento della Legalità Internazionale.

Una giornata intensa per riflettere

«Progetti come questo sono così importanti perché rendono i ragazzi consapevoli degli strumenti che usano tutti i giorni e si spera di renderli in questo modo anche più maturi e attenti nel loro utilizzo» aveva spiegato l’assessore del comune di Arona Chiara Autunno in conferenza stampa.

Nel pomeriggio di giovedì 4 è seguito invece un convegno con Elena Ferrara, prima firmataria della legge contro il cyberbullismo entrata in vigore nel 2017, la dottoressa Elena Gabutti, che ha preso parte al progetto «Patente per l’uso consapevole dello smartphone» e di alcuni studenti di Arona e Verbania. Il battello quindi a fine giornata ha fatto ritorno ad Arona.

Sul prossimo numero del Giornale di Arona ampio servizio sulla giornata e sul progetto.