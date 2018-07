Bike Night, la notte bianca in bici dei 650 ciclisti che sono partiti da Milano per arrivare poi ad Arona.

Bike night

Da Milano, dal resto della Lombardia e dalle altre regioni. Gruppi numerosi, altri che ci provano da soli, coppie, amici. Sono arrivati da tutta Italia per restare svegli e pedalare: 650 persone hanno illuminato la notte da piazza Leonardo a Milano ad Arona. La 3° edizione della Bike Night Milano – Lago Maggiore, la pedalata notturna

di 100km, ha tenuto sveglie 650 persone in bici. La terza tappa del tour 2018 delle Bike Night ha portato passione per la bici con il suo carico di storie nella notte tra sabato 14 e domenica 15 luglio.

Foto di Fabrizia Trombetti.