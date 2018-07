Bmw sfrecciaa 215km/h in autostrada nel territorio di Veruno. Pizzicata dal telelaser della Polstrada di Romagnano. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it.

Bmw sfreccia sulla A26

Si corre sulla A26, in pochi giorni la Polstrada di Romagnano ha rilevato 50 eccessi di velocità che sono stati multati come prevede il codice della strada. Il caso più eclatante è stato quello di un automobilista sorpreso a sfrecciare alla velocità di 215 chilometri orari a bordo di una Bmw sulla A26 nel territorio di Veruno.

La pattuglia non è riuscita a raggiungerlo, ma le immagini del telelaser non lasciano scampo. L’automobilista è stato già individuato e nei prossimi giorni gli sarà notificato il provvedimento. Per lui sospensione della patente di guida, multa salata da 820 euro e dieci punti persi della patente. I controlli sulla A26 con il rilevamento della velocità proseguiranno per tutta l’estate.