Bohemian Rhapsody della Scuola del Teatro musicale novarese approda su Rai Uno a “I soliti ignoti”.

Bohemian Rhapsody targato Novara, in tv

Il video della Scuola del Teatro Musicale di Novara ha fatto ormai il giro del mondo: i complimenti sono arrivati direttamente da Brian May, il chitarrista dei Queen. E anche Rai 1 ha voluto “toccare con mano” la bravura di tutti i ragazzi che si sono cimentati in Bohemian Rhapsody in occasione dell’uscita dell’omonimo film come vi avevamo raccontato QUI.

Ecco infatti IL VIDEO dell’esibizione durante il programma I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus sabato 19 gennaio 2019:

Su Rai Uno è andato in onda solo un assaggio. Ecco il VIDEO COMPLETO della Stm!