Borgo ticino sequestrata galleria: nessuno teneva d’occhio le lesioni strutturali. Tutti gli approfondimenti sul GIORNALE DI ARONA in edicola da domani, venerdì 29 marzo.

Borgo Ticino sequestrata galleria

La notizia è arrivata a sorpresa, come una doccia gelata, nella mattinata di giovedì 28 marzo. Ancora una brutta notizia per i borgoticinesi e soprattutto per gli abitanti della zona di via Lazzaretto. Dopo il trambusto causato negli scorsi mesi dallo stop imposto ai lavori per la galleria relativa alla variante della Statale 32 infatti, ecco che le forze dell’ordine, in un’operazione condotta dalla Finanza di Torino e di Novara, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Novara e su disposizione del gip del tribunale di Novara, intervengono per sequestrare il passaggio in costruzione al centro della via.

Secondo quanto accertato dai Finanzieri del nucleo di polizia economico tributaria di Torino, ci sarebbero state delle aperte violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavori e un mancato monitoraggio su quelle che sono le condizioni strutturali della galleria in costruzione. Il passaggio posto sotto sequestro è quello della galleria denominata «B4», posta sotto alla variante della 32.