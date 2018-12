Campagnola in rivolta per il progetto dell’antenna che dovrebbe essere installata nella frazione. Mercoledì 12 alle 21 si riunisce l’assemblea che discuterà l’argomento.

Campagnola in rivolta per l’antenna

In rivolta i cittadini di Campagnola, frazione del Comune di Borgo Ticino, contro il posizionamento di una nuova antenna, molto vicina alle loro abitazioni. “Non vogliamo un altro ripetitore di telefonia a poca distanza dalle nostre case, a pochi metri dalle nostre porte, sopra i nostri tetti – spiegano i residenti – faremo tutto ciò che è possibile per difendere le nostre famiglie, la nostra salute e le nostre proprietà. Non abbasseremo la testa”.

I lavori sono partiti

I lavori per la costruzione della struttura sono iniziati lunedì 3 dicembre, ma la cittadinanza non è stata messa al corrente della “novità”. “Nessuno ci ha detto nulla, se ci fosse stata una comunicazione preventiva non ci troveremmo in questa situazione – continuano gli abitanti di Campagnola – stiamo affrontando giorni difficili. Siamo arrabbiati e preoccupati. Pretendiamo trasparenza e chiarezza”. I cittadini chiedono che siano effettuati dei controlli sulle norme e i limiti da rispettare, che siano eseguite delle valutazioni sull’impatto ambientale, delle verifiche sui livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. Hanno bisogno di sapere a quali rischi incorrono e avere dati e informazioni certe su come il ripetitore influirà sulla qualità della loro vita.

Mercoledì 12 la riunione dell’assemblea

“Per portare avanti la nostra battaglia – dicono i residenti della frazione – abbiamo bisogno dell’appoggio dell’Amministrazione comunale e dei nostri concittadini borgoticinesi. Invitiamo tutti all’incontro organizzato mercoledì 12 dicembre, alle ore 21, al poliambulatorio di Campagnola, in via Angelo Gnemmi, di fianco al parco giochi. Durante la serata affronteremo insieme il problema, cercheremo insieme delle soluzioni, accoglieremo ogni aiuto e consiglio condiviso. Inoltre, molto importante, si potrà sottoscrivere la raccolta firme avviata contro il posizionamento della nuova antenna, che potrebbe avere ripercussioni su tutto il paese. Non lasciateci soli”.