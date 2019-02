Carnevale dormellettese: come ogni anno è ricco il calendario di eventi. Ecco il programma.

Carnevale dormellettese al via

E’ forse il Carnevale più atteso di Arona e dintorni. Il carnevale dormellettese, organizzato dai volontari con i commercianti, partirà ufficialmente giovedì 28 febbraio 2019 alle 20 con una mangiata in compagnia (prenotazioni 334.5736540). ù

Poi sabato 2 marzo, alle 14.30 in largo Tricolore, la consegna delle chiavi a Pipin e Marietta, cui seguirà la ormai classica sfilata di carri per le vie del paese con la partecipazione degli sbandieratori di San Marzanotto.

Al termine, nel cortile dell’oratorio, merenda per tutti. Si replicherà infine martedì 5 marzo, alle 14, con sfilata e l’accensione del falò nel campetto.