Castelletto Ticino: auto a fuoco in pieno centro. Il conducente è sceso dal veicolo appena accortosi delle fiamme.

Castelletto Ticino auto in fiamme

E’ durata per fortuna pochi istanti l’emergenza scoppiata questa mattina a Castelletto. Verso mezzogiorno infatti, un’auto ha preso fuoco all’incrocio tra le vie Roma e San Carlo. Le fiamme, fortunatamente non molto intense, si sono sprigionate da sotto alla vettura. Il conducente, quando si è accorto che la macchina era in avaria, è sceso e si è reso conto dell’incendio. Ha dato l’allarme e in suo soccorso sono giunti i responsabili di un’assicurazione e di un’agenzia immobiliare . Con l’aiuto dell’estintore hanno domato le fiamme. Poi è stato chiamato il carro attrezzi per la rimozione dell’auto dalla strada.