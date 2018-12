Castelletto Ticino: non si ferma all’alt e rischia di investire un agente. E’ stato poi fermato un cittadino cinese.

Castelletto Ticino: fuga dopo il casello

Alla vista della paletta degli agenti della Stradale di Romagnano, non solo non si è fermato ma ha acellerato rischiando di investire un agente. E’ successo domenica 9 dicembre 2018 al casello di Castelletto Ticino. L’uomo, un cittadino cinese, ha tentato la fuga in direzione Borgomanero venendo poi fermato dalla pattuglia.

E’ risultato positivo all’alcoltest con un tasso pari a 2,04, quattro volte superiore al consentito. Per lui è scattato quindi l’immediato ritiro della patente, dieci punti di decurtazione dalla stessa, la denuncia a piede libero ed una sospensione fra 1 e 2 anni.