Cecilia Ferrari ha portato a termine la traversata dello Stretto di Messina, nonostante la malattia con cui deve convivere.

«Un mare da vivere senza barriere» uno slogan, quello dell’evento appena svoltosi a Messina, di cui l’aronese Cecilia Ferrari è stata straordinaria testimone. Ferrari, 53 anni, titolare della Clinica Veterinaria Lago Maggiore insieme a Luca Formaggini e Mariangela De Franco, da 10 anni tiene testa al Parkinson con grinta, tenacia e un’assidua attività da nuotatrice. Dopo aver affrontato nel tempo numerose imprese sportive la mattina di giovedì 19 luglio per lei è arrivata la sfida per eccellenza: la traversata dello Stretto di Messina, molto più di una gara, una sfida con il mare aperto, con le correnti, ma soprattutto con se stessi, e una testimonianza di forza e speranza per altre persone affette dalla stessa malattia.

