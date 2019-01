Cerimonia di premiazione al miglior atleta dell’anno a Trecate.

Cerimonia di premiazione

Si è tenuta lo scorso 21 dicembre la Cerimonia di premiazione “Atleta dell’anno” nella palestra di via Mezzano che ha visto protagoniste le associazioni sportive trecatesi e gli atleti che si sono particolarmente distinti nel 2018.

“Abbiamo voluto porre particolare attenzione allo sport in quanto fa bene alla salute, aiuta a scaricare le tensioni dopo una giornata di studio o di lavoro, si pratica in compagnia, aiuta a trovare nuove amicizie e a rinsaldare quelle vecchie – ha dichiarato il consigliere allo Sport Giovanni Varone – lo sport è veicolo di valori: lealtà, disciplina, rispetto delle regole e dell’avversario, spirito di squadra e tanta voglia di mettersi in gioco gioendo per una vittoria e accettando anche una sconfitta”.

Il Sindaco Federico Binatti, il Vicesindaco Rossano Canetta, l’assessore Caterina Simeone e i consiglieri Giovanni Varone e Michela Cigolini hanno omaggiato con una targa commemorativa tutte le associazioni sportive della nostra città. “Abbiamo voluto premiare gli atleti trecatesi che più si sono distinti nel 2018, a livello sportivo, ma soprattutto a livello personale, per i rapporti con la propria società e con i propri compagni, per l’impegno scolastico, per la passione che hanno messo nell’affrontare la propria attività sportiva – ha spiegato Varone – In tutto, sono 26 gli atleti che sono stati premiati con la medaglia di “Atleta dell’Anno” della Città di Trecate”.

Elenco premiati