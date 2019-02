Cit Bar, nuovo bando: chi lo vuole? E’ il terzo tentativo che si fa per trovare qualcuno interessato all’area.

Cit Bar

In occasione della recente assegnazione della Bandiera blu alla spiaggia delle Rocchette il sindaco Alberto Gusmeroli ha garantito il suo impegno dal 2019 proprio per il recupero e la ristrutturazione dell’area ex Cit Bar.

Nei giorni scorsi l’Unione di Comuni collinari del Vergante – Gestione associata Demanio Lago Maggiore ha emesso un bando per l’affidamento di una concessione demaniale «con finalità turistico-ricreativa-commerciale» relativa all’area e alle strutture esistenti. Il termine per presentare le domande è il prossimo 27 marzo.

Il compendio immobiliare in oggetto, formato sia da aree che da fabbricati, insiste su un’area complessiva di circa 3.700 metri quadrati.

Le puntate precedenti

Dopo oltre quindici anni nel 2016 il Comune era riuscito a ottenere di rientrare in possesso dell’area demaniale dell’ex Cit bar, che era in concessione a un privato poi successivamente fallito. Un’area in una posizione appetibile ma che negli anni era stata progressivamente abbandonata a se stessa.

Bando dopo bando nessuno ha mai mostrato il proprio interesse per la zona. Forse per gli ingenti lavori di risanamento delle strutture esistenti, forse perché il futuro eventuale locale avrebbe un parcheggio davvero esiguo.

C’è tempo fino al 27 marzo. Vedremo se questa sarà la volta buona.