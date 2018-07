Colonnine ricarica auto elettriche: si trovano davanti al comune e in largo Martiri delle Foibe.

Colonnine ricarica auto elettriche

Sono attive le prime due colonnine per la ricarica delle auto elettriche nel nostro comune e precisamente quella davanti al palazzo comunale e quella nell’antistante largo Martiri delle Foibe. La disponibilità è visibile sul sito www.eneldrive.it dal quale si possono ricavare tutte le informazioni relative al loro utilizzo.

Così l’assessore Matteo Polo Friz

“A breve saranno alimentate anche quelle davanti al parcheggio antistante la stazione ferroviaria e verrà completata la segnaletica per tutte le stazioni di ricarica. In un video verranno date tutte le spiegazioni del caso. Ricordo che tutti i costi sono a carico di ENEL e che quindi la collettività aronese non ha sopportato alcun onere”.