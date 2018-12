Come aggiungere il nostro sito alla schermata home del cellulare

Vuoi ritrovare NovaraOggi.it rapidamente, con un solo “tocco” di dita sul tuo smartphone? E’ facilissimo aggiungere il nostro sito alla schermata home del cellulare. Ti spieghiamo come in poche semplici mosse.

Ritrova l’icona sul desktop del tuo device

Stai leggendo il nostro quotidiano online da cellulare, quindi con un browser come Chrome per dispositivi Android, oppure Safari per iPhone.

Bene, ora:

– torna alla home page

– cerca il menu impostazioni del browser (di solito in alto a destra)

– cerca e seleziona la voce “Aggiungi alla schermata home” o “Aggiungi a home”

(la procedura potrebbe leggermente variare a seconda del sistema o del software utilizzato)

Sul tuo desktop ritroverai ora un’icona da cliccare tutte le volte che vorrai controllare le notizie del tuo territorio.

Volendo potresti anche creare una cartella dove “archiviare” tutte le icone dei nostri portali d’informazione o di quelli che preferisci!

Clicca qui per conoscere la galassia dei quotidiani online Netweek, presenti in ben 20 province e 6 diverse regioni