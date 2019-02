Compleanno centenario per Aurelia Medina. La donna ha festeggiato a sorpresa con il sindaco e l’assessore Gallo.

Compleanno centenario a Borgo Ticino

In paese una festa di compleanno «a sorpresa» per la neo centenaria Aurelia Medina. Per celebrare un traguardo così importante, un secolo di vita, è stato organizzato, nel pomeriggio di domenica 17 febbraio, all’agriturismo in via In Prè, di proprietà familiare, un evento davvero speciale. La signora Aurelia, nata il 13 febbraio 1919, ha spento le sue 100 candeline, circondata dalle sue sorelle, Luigia di 98 anni e Noemi di 86 anni, dalle figlie Giuse e Agostina, dai nipoti, dai pronipoti e da tanti altri parenti e amici. Era presente anche il sindaco Alessandro Marchese, insieme all’assessore Fabiola Gallo.

Una vita di lavoro in campagna

La centenaria, originaria di Santa Cristina, frazione di Borgomanero, si è trasferita a Borgo Ticino negli anni Cinquanta, dove si è dedicata alla famiglia e al lavoro in campagna. La donna si è presa cura del suo orto, la sua passione, fino a 88 anni. Irrinunciabili le passeggiate nelle giornate di sole. I due rappresentanti dell’Amministrazione hanno omaggiato la festeggiata con un bel mazzo di fiori, porgendole gli auguri da parte dell’Amministrazione comunale e della comunità borgoticinese.

La festeggiata ha raccontato il segreto della sua longevità

Ancora lucidissima, Aurelia Medina si è intrattenuta con gli invitati raccontando alcuni particolari della sua vita. “Il segreto per arrivare a 100 anni? – racconta la signora Aurelia – Mangiare poco, ma di tutto, stare molto all’aria aperta e dire sempre di “sì”. Sicuramente la mia è stata una vita di sacrifici, di tanto lavoro, ma questi anni li ho vissuti giorno per giorno. Ed, infine, è stato il Signore a decidere il mio destino. Sono contenta di essere qui oggi a festeggiare insieme agli amici e alla mia numerosa e bellissima famiglia”.