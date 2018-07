Concorso fotografico: in questi giorni si raccolgono le immagini dei partecipanti.

Concorso fotografico, di cosa si tratta

Primo contest d fotografie organizzato dal gruppo “Sei di Arona se…”

Data la grande partecipazione nel pubblicare le foto del AIR SHOW gli amministratori del gruppo hanno deciso di indire un concorso fotografico. Possono partecipare tutti pubblicando al massimo una foto, l’importante è che non ci siano persone in primo piano. C’è tempo fino al 20 luglio per postare le foto nella pagina dell’evento. La foto che sarà più votata da oggi fino al 19 agosto sarà premiata nel corso di una giornata alla fine dell’estate con un piccolo omaggio: aperitivo offerto presso La Rocca di Arona.

La mostra in Rocca

Si conferma ancora una volta stretto il legame tra i membri del seguito gruppo e le fotografie. Altro esempio è la mostra conclusasi il 10 luglio e intitolata “Fra il Vecchio e il Nuovo“. In molti hanno visitato l’esposizione allestita alla Rocca Borromea e inaugurata lo scorso 12 giugno.