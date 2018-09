Conducenti ubriachi controlli, guida in stato di ebbrezza nel mirino della Polstrada per garantire la sicurezza sulle strade. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Guida in stato di ebbrezza nel mirino della Polstrada per garantire la sicurezza sulle strade. Controlli a tappeto in Valsesia e nell’alto Novarese, nei giorni scorsi sono saltate patenti e sono stati sequestrati veicoli, in quanto il tasso alcolemico riscontrato era ben superiore a quanto consentito dalla legge.

Ubriaco a Romagnano

E’ stato trovato invece ubriaco all’altezza dello svincolo di Romagnano sulla A26 un 27enne residente nel Novarese. Il ragazzo è stato fermato da una pattuglia della Polstrada di Romagnano l’altra notte, gli agenti si sono subito accorti che le sue condizioni non erano lucide. Per questo è stato sottoposto all’alcol test che ha dato esito positivo. Il livello di alcol nel sangue era più alto di quanto consentito dalla legge, per questo gli agenti hanno proceduto a elevargli una sanzione amministrativa di oltre 532 euro, inoltre si è proceduto al ritiro della patente. Il ragazzo viaggiava su una Alfa Romeo.

Polstrada di Romagnano

E sono continuati i controlli della polstrada di Romagnano Sesia lungo la bretella fra la Voltri-Gravellona e l’A8 e sulla statale del Sempione. Nel primo caso al chilometro 20+100, nel territorio di Comignago, è stato sorpreso al volante in stato di ebbrezza un 53enne di Castiglione Olona su Skoda Octavia, e nel secondo, a Castelletto Ticino, a essere sanzionato per lo stesso motivo è stato un neopatentato, un 19enne di nazionalità brasiliana domiciliato in provincia di Novara, che era al volante di una Opel Corsa.

