Congresso regionale Pd: il Circolo di Arona ospita Paolo Furia e una discussione sulle idee degli altri due candidati alla segreteria regionale.

Congresso regionale Pd: ad Arona una serata di dibattito

Sono giorni di grande fermento per i sostenitori del Pd ad Arona. Si è svolta infatti martedì 4 dicembre la serata di dibattito sul tema delle prossime elezioni della segreteria regionale del Pd. Alla Casa del popolo della città, martedì 4 dicembre sono state quindi presentate le idee contenute nelle mozioni dei tre candidati del congresso piemontese del Pd. L’evento era organizzato dal Circolo di Arona-Dormelletto-Oleggio Castello e da quello del Basso Cusio.

L’ospite d’onore era Paolo Furia

Nel corso della serata Paolo Furia, giovane ricercatore di Biella, ha potuto presentare direttamente le idee contenute nella sua mozione. Alla segretaria aronese Virginia D’Angelo è invece toccato il compito di presentare la mozione del senatore Pd di Torino Mauro Marino, mentre per la terza candidata, la consigliera comunale torinese Monica Canalis, ha preso la parola il segretario del Circolo del Vergante Paolo Cambieri. La segretaria del circolo del Basso Cusio Gabriella Valsesia ha invece presentato alcuni approfondimenti e alcune riflessioni sulle mozioni.

Si voterà domenica 16

Per l’elezione del segretario regionale del Pd si potrà votare domenica 16 dicembre. Si tratta di primarie aperte a tutti i cittadini. Per votare tutti i cittadini residenti nella zona dei circoli Pd di Arona-Dormelletto-Oleggio Castello, Vergante e Basso Cusio potranno recarsi al Dopolavoro Ferroviario in largo Duca d’Aosta ad Arona dalle 8 alle 20. I documenti con le linee programmatiche di tutti i candidati sono consultabili all’indirizzo http://www.pdpiemonte.it/2018/11/congresso-regionale-2018-i-candidati-e-le-loro-linee-politico-programmatiche/