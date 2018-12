Consiglio comunale: un ricco menù di argomenti all’ordine del giorno.

Consiglio comunale venerdì

Torna a essere itinerante il Consiglio comunale aronese. La prossima seduta, che è stata convocata alle 18,30 di venerdì 30 novembre si terrà presso la sede della Croce Rossa Italiana di Arona -in via Gen. Chinotto,51. Molto ricco l’ordine del giorno, composto da 25 punti, di cui 9 tra proposte di ordine del giorno, mozioni e interrogazioni della minoranza.

L’ordine del giorno

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

3. ESAME E APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO DI

PREVISIONE 2018-2020.

4. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 (D.U.P.) –

VARIAZIONE PROGRAMMA OO.PP. 2018/2020 – APPROVAZIONE.

5. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

6. APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA

MORTUARIA.

7. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE D.P.R. 10.09.1990 N. 285 –

INTEGRAZIONE.

8. REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N. 28 DEL

09.07.2018 AI SENSI DELLA L.R. N. 19/1999 – INTEGRAZIONI.

9. CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN

LOCALI APERTI AL PUBBLICO – INTEGRAZIONE.

10. ADESIONE INIZIATIVA “PLASTIC FREE CHALLENGE” – ATTO DI INDIRIZZO.

11. ACCORDO PROCEDIMENTALE EX ART. 11 L. 241/1990 E S.M.I. TRA IL

COMUNE DI ARONA E LA SOCIETA’ “G.V. S.R.L.” – PIAZZALE COMPAGNIA

DEI QUARANTA: MODIFICHE.

12. VARIANTE GENERALE PRG 2009: ADEGUAMENTO DI LIMITATA ENTITA’

DELLA LOCALIZZAZIONE AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI

INTERESSE GENERALE FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E

AMPLIAMENTO DI PIAZZALE COMPAGNIA DEI QUARANTA.

13. RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA NERA, DELLA TOMBINATURA ACQUE

METEORICHE E DELL’ACQUEDOTTO VIA GIAN GIACOMO PONTI NEL

COMUNE DI ARONA (NO) – APPROVAZIONE CONVENZIONE.

14. D.LGS. 194/2005 – “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA

2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL

RUMORE AMBIENTALE” – PIANO D’AZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

STRADALI DEL COMUNE DI ARONA – ADOZIONE.

15. L.R. 2/2008 E S.M.I. ART. 6, COMMA 3 – PIANO DISCIPLINANTE L’USO DEL

DEMANIO – AGGIORNAMENTO.

16. ADESIONE DEL COMUNE DI COLAZZA ALLA CONVENZIONE PER LA

GESTIONE DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE DI BORGOMANERO

E LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

17. PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO PRESENTATA DAI CONSIGLIERI

ALESSANDRO TRAVAINI E ANTONINO MUSCARA’:

“Sostegno alla Tav Torino – Lione”.

18. MOZIONE CONSIGLIERI ANTONINO MUSCARA’ E ALESSANDRO TRAVAINI:

“Soluzione temporanea per la chiusura della biblioteca civica”.

19. INTERROGAZIONE CONSIGLIERA CARLA TORELLI:

“Una soluzione per la viabilità”.

20. INTERROGAZIONE CONSIGLIERI ANTONINO MUSCARA’ E ALESSANDRO

TRAVAINI:

“Viabilità di Arona e inquinamento di viale della Liberazione”.

21. INTERROGAZIONE CONSIGLIERI ALESSANDRO TRAVAINI E ANTONINO

MUSCARA’:

“Dimissioni dell’Ass. Polo Friz – Richiesta di conoscerne le reali

motivazioni”.

22. INTERROGAZIONE CONSIGLIERA CARLA TORELLI:

“Dossi artificiali”.

23. INTERROGAZIONE CONSIGLIERA CARLA TORELLI:

“Problemi al cimitero”.

24. INTERROGAZIONE CONSIGLIERI ALESSANDRO TRAVAINI E ANTONINO

MUSCARA’:

“Condizioni non decorose dell’ingresso del municipio – lato ufficio anagrafe.

25. INTERROGAZIONE CONSIGLIERI ANTONINO MUSCARA’ E ALESSANDRO

TRAVAINI:

“Situazione di degrado area lido”.