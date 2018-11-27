Consiglio comunale: un ricco menù di argomenti all’ordine del giorno.
Consiglio comunale venerdì
Torna a essere itinerante il Consiglio comunale aronese. La prossima seduta, che è stata convocata alle 18,30 di venerdì 30 novembre si terrà presso la sede della Croce Rossa Italiana di Arona -in via Gen. Chinotto,51. Molto ricco l’ordine del giorno, composto da 25 punti, di cui 9 tra proposte di ordine del giorno, mozioni e interrogazioni della minoranza.
L’ordine del giorno
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
3. ESAME E APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO DI
PREVISIONE 2018-2020.
4. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 (D.U.P.) –
VARIAZIONE PROGRAMMA OO.PP. 2018/2020 – APPROVAZIONE.
5. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.
6. APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA.
7. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE D.P.R. 10.09.1990 N. 285 –
INTEGRAZIONE.
8. REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE APPROVATO CON D.C.C. N. 28 DEL
09.07.2018 AI SENSI DELLA L.R. N. 19/1999 – INTEGRAZIONI.
9. CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN
LOCALI APERTI AL PUBBLICO – INTEGRAZIONE.
10. ADESIONE INIZIATIVA “PLASTIC FREE CHALLENGE” – ATTO DI INDIRIZZO.
11. ACCORDO PROCEDIMENTALE EX ART. 11 L. 241/1990 E S.M.I. TRA IL
COMUNE DI ARONA E LA SOCIETA’ “G.V. S.R.L.” – PIAZZALE COMPAGNIA
DEI QUARANTA: MODIFICHE.
12. VARIANTE GENERALE PRG 2009: ADEGUAMENTO DI LIMITATA ENTITA’
DELLA LOCALIZZAZIONE AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE DI
INTERESSE GENERALE FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E
AMPLIAMENTO DI PIAZZALE COMPAGNIA DEI QUARANTA.
13. RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA NERA, DELLA TOMBINATURA ACQUE
METEORICHE E DELL’ACQUEDOTTO VIA GIAN GIACOMO PONTI NEL
COMUNE DI ARONA (NO) – APPROVAZIONE CONVENZIONE.
14. D.LGS. 194/2005 – “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA
2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL
RUMORE AMBIENTALE” – PIANO D’AZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
STRADALI DEL COMUNE DI ARONA – ADOZIONE.
15. L.R. 2/2008 E S.M.I. ART. 6, COMMA 3 – PIANO DISCIPLINANTE L’USO DEL
DEMANIO – AGGIORNAMENTO.
16. ADESIONE DEL COMUNE DI COLAZZA ALLA CONVENZIONE PER LA
GESTIONE DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE DI BORGOMANERO
E LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE.
17. PROPOSTA ORDINE DEL GIORNO PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
ALESSANDRO TRAVAINI E ANTONINO MUSCARA’:
“Sostegno alla Tav Torino – Lione”.
18. MOZIONE CONSIGLIERI ANTONINO MUSCARA’ E ALESSANDRO TRAVAINI:
“Soluzione temporanea per la chiusura della biblioteca civica”.
19. INTERROGAZIONE CONSIGLIERA CARLA TORELLI:
“Una soluzione per la viabilità”.
20. INTERROGAZIONE CONSIGLIERI ANTONINO MUSCARA’ E ALESSANDRO
TRAVAINI:
“Viabilità di Arona e inquinamento di viale della Liberazione”.
21. INTERROGAZIONE CONSIGLIERI ALESSANDRO TRAVAINI E ANTONINO
MUSCARA’:
“Dimissioni dell’Ass. Polo Friz – Richiesta di conoscerne le reali
motivazioni”.
22. INTERROGAZIONE CONSIGLIERA CARLA TORELLI:
“Dossi artificiali”.
23. INTERROGAZIONE CONSIGLIERA CARLA TORELLI:
“Problemi al cimitero”.
24. INTERROGAZIONE CONSIGLIERI ALESSANDRO TRAVAINI E ANTONINO
MUSCARA’:
“Condizioni non decorose dell’ingresso del municipio – lato ufficio anagrafe.
25. INTERROGAZIONE CONSIGLIERI ANTONINO MUSCARA’ E ALESSANDRO
TRAVAINI:
“Situazione di degrado area lido”.