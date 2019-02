Corso di dialetto aronese: un appuntamento giunto alla seconda edizione e che sta ottenendo grande affluenza di pubblico e numerosi apprezzamenti.

Corso di dialetto aronese: ottimo inizio

E’ partito decisamente con il vento in poppa il secondo corso di dialetto aronese. Dopo l’appuntamento inaugurale di due settimane, fa mercoledì 13 febbraio nel Salone Tre Ponti è andata in scena la prima lezione vera e propria. Un appuntamento che ha riscosso grande affluenza di pubblico e numerosi apprezzamenti. Sono state infatti una cinquantina le persone di varie età che hanno preso parte alla simpatica convention animata dai maestri Piero Guazzoni e Massimo Bottelli. «Sarà un corso più completo dello scorso anno perché faremo anche delle belle serate parlando di Arona e ospitando personaggi di rilievo della nostra città – ha esordito l’organizzatrice Simona Todescato amministratrice del seguitissimo gruppo “Arona Il Sorriso più bello del lago Maggiore” e dell’omonima pagina – stiamo anche creando un gruppo whatsApp per tenere sempre aggiornati i corsisti».

Per info: simotode@virgilio.it; 3388037263.