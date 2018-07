Cristiano Ronaldo alla Juventus: incredibile esclusiva del Giornale di Arona.

Cristiano Ronaldo alla Juve: l’affare del secolo

Lo chiamano “l’affare del secolo” e sicuramente si tratta del trasferimento più costoso nella storia della Juventus e del calcio italiano, un “colpo” destinato a cambiare per sempre la Serie A.

La trattativa in un ristorante di Arona

In pochissimi sanno però che alla base della notizia più commentata del momento sui social e per le strade di tutta Italia, c’è un antefatto aronese. Già, perché la trattativa per l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è partita proprio da un incontro ad Arona.

Era venerdì 29 giugno infatti, quando il direttore sportivo della Juventus Giuseppe Marotta si è presentato al ristorante «Il barcaiolo», in piazza del Popolo. Dall’altra parte del tavolo, nel rinomato ristorante aronese, c’era Jorge Paulo Mendes, l’influente procuratore di

Cristiano Ronaldo e di molti altri top player del calcio mondiale.

