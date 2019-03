Cura degli anziani: le lezioni partono sabato 16 marzo nella sede di via General Chinotto.

Cura degli anziani: 14esima edizione

Croce Rossa Arona organizza anche quest’anno un corso di formazione rivolto alle persone impegnate, per motivi professionali o familiari, nella cura e nell’accudimento degli anziani. “La figura della badante o meglio collaboratrice familiare sta assumendo un ruolo sempre più importante nel contesto sociale odierno in cui le famiglie e le persone anziane sole necessitano di un crescente sostegno esterno – spiega Gianna Castaldi delegato area 2 Cri Arona – E’ proprio a questo particolare bisogno che Cri Arona risponde, proponendo per il 14º anno consecutivo, un percorso formativo altamente qualificante che affronta temi quali i bisogni fondamentali della persona, l’igiene, la sicurezza e la prevenzione, l’occupazione del tempo e il movimento nella persona anziana, la relazione e la comunicazione, per citarne solo alcuni. Infatti la badante, oltre a partecipare attivamente alla cura della casa, a sostenere l’utente nelle attività quotidiane, viene formata e sensibilizzata anche nella promozione del benessere della persona che assiste, sia dal punto di vista fisico e psichico sia sociale”.

Dove e quando

Il corso, gratuito, partirà sabato 16 marzo. Un team composto da personale qualificato tra cui medici, infermieri, fisioterapisti e altri specialisti con esperienza sia sul campo sia nell’insegnamento si alternerà nelle lezioni che si svolgeranno con cadenza settimanale il sabato dalle 9 alle 11.30 nei locali CRI di Arona in Via General Chinotto. Per info e iscrizioni: 0322.48000.