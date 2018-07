Cura dell’anziano: il servizio completo sull’iniziativa targata Croce rossa di Arona è sul Giornale di Arona attualmente in edicola.

Cura dell’anziano: il corso

Numeri in costante aumento per il corso di prima formazione per la cura dell’anziano organizzato dal comitato aronese della Cri in collaborazione con l’istituto Molinari. Giunto alla 13ª edizione, il corso ha registrato ben 25 iscritti che sabato 14 hanno ricevuto l’attestato che li abilita all’assistenza domiciliare.

La formazione, durata una decina di lezioni, ha permesso ai partecipanti, tra cui anche diversi uomini, di acquisire le conoscenze e le competenze di base per assistere a domicilio e sostenere le attività quotidiane delle persone non autonome. Tra cui anziani, persone debilitate da malattie o con disabilità che ne impediscono la completa autonomia.