Danni alluvioni 2016: presto al via la procedura per i rimborsi ai privati per i danni degli eventi alluvionali.

Danni alluvioni

La Conferenza Stato-Regioni ha inviato alle Regioni lo schema di deliberazione del Consiglio dei Ministri che definisce i criteri per l’ottenimento dei rimborsi a privati per gli edifici e le attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali dal 2015 al 2017.

Per la Regione Piemonte l’evento alluvionale più significativo è stato quello dell’autunno 2016.

Sono previsti rimborsi per la ricollocazione di case distrutte e la riparazione di quelle danneggiate. Sono ammessi solo parzialmente i danni ai beni mobili di abitazioni colpite, mentre sono stati esclusi i danni alle auto.

Per le attività produttive, oltre alla struttura, potranno essere rimborsati i danni agli impianti, alle attrezzature e alle scorte, purché l’azienda sia ancora in attività.

Il massimale previsto per le abitazioni private è di poco superiore ai 150.000 euro

Per i danni alle attività agricole sono previste invece procedure specifiche.