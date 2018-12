Domenica ad Arona arriva l’evento targato pro loco per grandi e piccini. Mercatini, spettacoli e tanto divertimento.

Domenica c’è AroNatale

L’evento nell’evento. Domenica 9 dicembre Arona ospiterà quello che ormai è una grande classico delle festività natalizie cittadine: <AroNatale>. Un’intera giornata di sorprese targata Pro Loco. <Sarà una specialissima giornata dedicata a grandi e bambini – fanno sapere il presidente Alberto Tampieri e la sua vice Camilla Botteselle – Tante bancarelle di idee regalo, prodotti del gusto, tante curiosità, Frozen il Musical, un Concerto di Flauti, spettacoli itineranti e prelibatezze della tradizione>.

Il programma

Scendendo nel dettaglio del programma sabato 8 e domenica 9 ci saranno i <Mercatini regionali piemontesi> con eccellenze gastronomiche e giochi antichi: location il lungolago Marconi. Poi domenica i <Mercatini della creatività> con idee regalo, caldarroste, trampolieri e cornamuse itineranti in piazza del Popolo e lungolago. Novità 2018 <A spasso con.. alpaca e lama alla cavezza!> lungo le mura di corso Marconi. Alle 15.30 in piazza San Graziano il musical <Frozen, il mondo di ghiaccio> con zucchero filato di Barbapapà per tutti i bimbi prima dello spettacolo. Infine alle 16.30 nella chiesa di Sant’Anna il concerto di flauti <Ex novo orchestra>.