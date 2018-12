Domenica campanile si illuminerà di rosso per un evento tutto dedicato alla lotta contro la violenza di genere.

Domenica campanile illuminato di rosso per un evento speciale

E’ un evento originale e che si svolgerà quest’anno per la prima volta a Castelletto quello che è in programma per domenica 25 novembre alle 18.45 in piazza Matteotti. Per l’occasione l’Amministrazione, la consulta del volontariato e la Pro loco invitano tutti a partecipare all’evento sotto alla torre civica, che per l’occasione sarà illuminata di rosso. Dopo la scorsa settimana, quando il campanile si era invece illuminato di viola per la Giornata contro il tumore al pancreas, la torre civica torna a essere il teatro di una bella manifestazione di sensibilizzazione.

L’obiettivo è contrastare la violenza sulle donne

L’idea è quella di lanciare un segnale forte contro la violenza sulle donne, un fenomeno troppo spesso sottovalutato e che merita invece di essere combattuto in tutti i modi possibili. Per questo saranno invitati a partecipare donne, uomini, bambini, volontari e cittadini privati, uniti dall’intento di lanciare un messaggio forte contro chi si rende responsabile di gesti di violenza.