Don Alberto Brentegani: domani la premiazione in occasione della cerimonia di chiusura definitiva dell’istituto superiore.

Domani, sabato 21 luglio, Don Alberto Brentegani riceverà il Premio “ WOOOOOW NOI E IL NOSTRO FUTURO – Sezione Passione ed Impegno per i Giovani”. A conferirlo la Consulta Provinciale degli Studenti al rettore dell’ Istituto De Filippi di Arona. La consegna avverrà durante l’evento di consegna dei diplomi in occasione della cerimonia di chiusura definitiva dell’istituto. Il Premio era stato conferito solo a William Salice nel 2012 , l’inventore dei Kinder Ferrero e fondatore della Fondazione Coloryourlife .

Le motivazioni

“L’attribuzione desidera sottolineare l’attenzione, la sensibilità, il sostegno ed il supporto dati nei confronti della vita scolastica e della quotidianità dei ragazzi e delle ragazze. E testimoniare il ringraziamento degli stessi nei Suoi confronti. Molte volte l’Ufficio Scolastico ha organizzato Assemblee Plenarie, momenti conviviali e convegni sapendo che il De Filippi sarebbe sempre stato aperto ai Giovani e alle loro iniziative grazie all’affettuosa presenza, cortesia e cura di Don Alberto.

Il sindaco sulla chiusura

Così si è espresso oggi il sindaco Alberto Gusmeroli su Facebook.

“Non posso nascondere, e so di non essere il solo, l’immenso dispiacere, la commozione e l’amarezza di sapere che questo evento coincide con un addio. I ragazzi che hanno appena sostenuto l’esame di maturità presso il Collegio De Filippi ora saranno davvero gli ultimi. Invito tutti coloro che hanno studiato lì ad essere presenti per onorare la loro scuola e, se lo desiderano, per recuperare le foto del proprio anno scolastico del diploma, ancora disponibili in segreteria. Una volta chiusi definitivamente i battenti questi ricordi andranno, con ogni probabilità, perduti o dispersi”.