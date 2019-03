In attesa della nomina del nuovo parroco, le comunità affidate a don Francesco Gagliazzi di Arona.

Don Giulini lascia il Vergante

Nelle messe festive e vigiliari dello scorso fine settimana, il vescovo Franco Giulio Brambilla ha comunicato con una lettera ai fedeli delle parrocchie di San Eusebio in Pisano e di Maria Vergine Assunta in Ghevio di Meina, nel Vergante, la decisione di don Arnaldo Giulini di lasciare l’incarico di parroco per motivi di salute.

La guida pastorale e giuridica delle due comunità sarà assunta provvisoriamente da don Francesco Gagliazzi, vicario parrocchiale di Arona, in attesa della nomina del nuovo parroco.