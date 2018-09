Dopo di Noi. La giunta ha approvato il progetto definitivo di adeguamento di un appartamento.

Dopo di Noi

La Giunta Comunale, nella seduta di martedì 18 settembre scorso, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo di adeguamento di un appartamento di proprietà comunale sito in via XX Settembre, finalizzato alla ristrutturazione del medesimo con destinazione Comunità di tipo famigliare per disabili gravi.

Detto progetto prevede la creazione di una struttura per diversamente abili, anche gravi, composta da sei posti letto, oltre a quello dell’operatore, dei quali uno riservato a interventi di sollievo.

Così Gusmeroli

“A brevissimo la gara d’appalto, quindi i lavori e per gennaio/febbraio 2019 l’inaugurazione di un progetto della “casa del cuore!”. Si coglie l’occasione per ringraziare la ditta Gelsomino Casa di Corso Liberazione ad Arona, che ha deciso di omaggiare le piastrelle per l’intero appartamento.

A tal proposito si lancia un appello rivolto a tutti coloro che volessero in qualche modo contribuire all’arredamento dell’alloggio, così da rendere questo progetto ancor di più sentito e partecipato dalla collettività Aronese. Le eventuali somme risparmiate saranno reinvestite in progetti per il sociale”.