Ex carcere all’asta: si tratta della struttura in via San Carlo nel centro storico aronese.

Ex carcere all’asta con altri 10 immobili

Il Comune di Arona aliena alcuni dei propri beni immobili e le offerte potranno essere consegnate fino alle 12.30 del giorno 7 marzo. Si tratta di 11 lotti e tutte le informazioni dettagliate sono riportate sul Giornale di Arona in edicola da oggi. Tra i lotti spicca certamente il lotto numero 2, si tratta infatti dell’ex carcere di via San Carlo. Un edificio del XVII secolo posizionato nel Centro Storico di Arona. Una planimetria a U che racchiude all’interno un piccolo cortile delimitato anche dal muro della chiesa adiacente. Su questo cortile si affacciano prevalentemente i vani distribuiti su due piani. L’immobile è in cattivo stato di conservazione e necessita di un intervento di riqualificazione complessiva e recupero edilizio.

Come funziona l’asta

Il giorno 8 marzo alle 9.30 presso la Sede municipale avrà luogo la gara per l’alienazione, mediante asta pubblica e con il sistema delle offerte segrete da confrontare con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta, con aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida. L’aggiudicazione sarà definitiva a unico incanto e avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, il cui prezzo dovrà essere superiore o pari a quello fissato nell’avviso d’asta. Tutte le informazioni circa gli 11 lotti sul Giornale di Arona in edicola da oggi.