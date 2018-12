Fake news in rete: nel 2018 è stato un vero e proprio boom.

Fake news in rete: il 2018 è stato senza precedenti

Fake news online: per l’industria della mala-informazione e delle false notizie il 2018 è stato un anno senza precedenti, in cui il fenomeno ha acquisito sempre più visibilità, diventando uno dei temi principali al centro di dibattiti pubblici e non solo. Il 57% delle fake news diffuse in Rete, secondo l’Agcom, riguarda argomenti di politica e cronaca mentre il 20% tematiche scientifiche. Andrea Fontana, sociologo della comunicazione e dei media narrativi, autore di “Fake news: sicuri che sia falso? invita a prestare molta attenzione alle notizie non vere diffuse sul Web e fornisce un decalogo per non incappare nella diffusione delle stesse.

“E’ la cosiddetta guerra di quarta generazione o ibrida – spiega Fontana – una dimensione in cui siamo tutti coinvolti, costantemente in conflitto tra libertà di espressione e censura, espressione di sé e controllo”

Il dibattito è in pieno svolgimento