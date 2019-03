Falso dentista di Castelletto si è dato alla fuga: è irreperibile. La «clinica» sequestrata dalla Finanza si trovava sulla strada statale del Sempione, in un locale all’interno del blocco del centro commerciale «Il Sempione».

Fa ancora discutere il caso del falso dentista scoperto a Castelletto la scorsa settimana. E mentre la denuncia e il sequestro dell’attività operati dalla Guardia di Finanza hanno di fatto evitato il rischio che qualche altro paziente potesse essere visitato dall’odontotecnico che si spacciava per dentista, l’uomo si è dato alla fuga e si è reso irreperibile. E intanto sulla questione emergono altri particolari interessanti.

La «clinica» sequestrata dalla Finanza si trovava sulla strada statale del Sempione, in un locale all’interno del blocco del centro commerciale «Il Sempione». Lo studio, posto forse appositamente nelle vicinanze di una clinica dentistica effettivamente operativa e autorizzata a ricevere clienti, non aveva un’insegna, né un nome commerciale. Al suo interno il falso professionista, le cui generalità non sono ancora state rese note, operava senza nemmeno l’ausilio dell’acqua corrente e all’interno dello studio non c’era alcun servizio igienico. I finanzieri hanno «pizzicato» l’odontotecnico denunciato mentre stava operando una paziente, con una lunga fila nella «sala d’attesa» dietro l’angolo dello stanzino dove stava avendo luogo l’intervento.

La fuga

Il falso dentista, un uomo italiano e sulla cinquantina con alle spalle una denuncia per un caso analogo in Lombardia, avrebbe aperto il suo studio appositamente nelle vicinanze della clinica Doctor Smile, che invece è perfettamente in regola e al cui interno lavorano professionisti seri. Ora è irreperibile.

