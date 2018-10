Federalismo Piemonte: al via il percorso di autonomia avviato con l’ordine del giorno del consigliere novarese Luca Bona.

Federalismo Piemonte

“Il percorso di maggiore autonomia del Piemonte, avviato concretamente solo dopo le mie sollecitazioni e l’approvazione di un mio ordine del giorno, vede quasi ultimata la fase della discussione in I Commissione”. Ad annunciarlo il consigliere regionale di Forza Italia Luca Bona che è anche impegnato nella stesura del programma del centrodestra per le prossime elezioni regionali proprio in merito ai temi dell’autonomia e del federalismo fiscale.

D’accordo anche Chiamparino

Prosegue l’esponente regionale del Lago Maggiore: “Registriamo la volontà di Chiamparino di giungere alla definizione dei primi accordi con il Governo, in chiave autonomistica, prima della fine del proprio mandato, e registriamo anche il tentativo di ostruzionismo, sinceramente poco comprensibile, del Movimento 5 Stelle. La priorità in verità è metterci rapidamente in pari con Lombardia, Veneto ed Emila Romagna a causa degli anni persi dal presidente della Regione e dal centrosinistra. Proporremo alcune migliorie alla delibera di base che dovrà diventare una risoluzione di Consiglio Regionale, e avviare così gli accordi con il Governo centrale su basi solide, in grado di vincere le resistenze burocratiche dei ministeri: aspetti che dovranno essere ben seguiti dalla Giunta Regionale, a partire dalla fase dei tavoli paritetici”.

Conclude Bona: “Noi vogliamo lavorare per dare al Piemonte, quindi ai piemontesi, un grado di autonomia utile alla propria economia e alla propria collettività, compreso l’aspetto riguardante la salute e la salvaguardia dei territori montani e rurali”.