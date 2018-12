Festa dell’albero: l’iniziativa si è ripetuta anche quest’anno grazie al circolo di Legambiente di Arona.

Festa dell’albero per sensibilizzare i più giovani

Anche quest’anno la giornata nazionale dell’albero è stata celebrata dagli studenti e docenti della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII la mattina di mercoledì 21 con la piantumazione simbolica di un nuovo albero da frutto nel giardino del plesso scolastico.

All’iniziativa, oltre ai responsabili del circolo locale di Legambiente – che ha offerto l’albero – erano presenti in rappresentanza dell’Istituto Tecnico di Agraria G. Bonfantini di Novara gli insegnanti della sede staccata Istituto Cavallini di Solcio di Lesa insieme ad alcuni allievi, che hanno svolto un ruolo di consulenza e coordinamento della piantumazione.

L’attività rientra in una serie di percorsi didattici multidisciplinari e di collaborazione tra i diversi istituti, iniziati negli scorsi anni con l’intento di porre le tematiche di tutela dell’ambiente come un momento di formazione e acquisizione di competenze tecniche e scientifiche di base che riguardano l’equilibrio tra uomo e natura. La scelta di quest’anno per la piantumazione è ricaduta su di un pero, che va ad affiancarsi ad altri due alberi, uno di fichi e uno di cachi, piantati negli anni precedenti, in occasione di “Alberi per il Futuro”, progetto educativo ideato dal circolo di Legambiente “Gli Amici del Lago” che ha coinvolto anche altre scuole e le amministrazioni comunali del territorio di Meina e Dormelletto.

Il servizio completo sul Giornale di Arona in edicola da venerdì 23.