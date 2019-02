Fs annuncia 14,6 miliardi di investimenti: anche sulla Milano Domodossola. Via anche 110 passaggi a livello.

Oltre 14,6 miliardi di euro: è il valore degli investimenti che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha annunciato oggi per migliorare la mobilità ferroviaria in Lombardia. I pendolari ancora non ci credono: o meglio, ci crederanno quando vedranno le loro condizioni di trasporto migliorate.

Sul fronte degli upgrading tecnologici, già a partire da quest’anno saranno progressivamente messi in esercizio nuovi sistemi di segnalamento e di distanziamento treni che produrranno come benefici immediati un miglioramento sia

dell’affidabilità delle linee sia della regolarità della circolazione. Questo anche sulla “nostra” Domodossola – Milano.

Via i passaggi a livello

Saranno oltre 110, con un investimento di oltre 170 milioni, i passaggi a livello che saranno chiusi entro il 2024, secondo un percorso che vede in prima linea anche le amministrazioni locali e regionali. Interventi che miglioreranno la regolarità del traffico ferroviario e la sicurezza della circolazione stradale.