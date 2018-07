Galliate occhio alla truffa dell’energia elettrica, l’episodio è accaduto ieri ed è stato raccontato dal protagonista sui social.

Galliate occhio alla truffa

“Hanno da poco citofonato a casa: una ragazza con i capelli lunghi scuri accompagnata da un ragazzo di colore.

Dicono di essere dell’agenzia dell’energia elettrica del Piemonte. Dicono di dover fare un controllo sulla bolletta, per vedere se la bolletta vi arriva dal Piemonte o da altre regioni o città (Cosenza, Milano etc..)

Avevo del tempo e li ho lasciati parlare. Sostengono che, avendo la bolletta che arriva non dal Piemonte si pagano dei costi esagerati di gestione ed iniziano a snocciolare sconti meravigliosi a partire dall’eliminazione dell’Iva sul trasporto.

Sostengono inoltre di non farvi cambiare gestore, ne contatore. Ma che riceverete la bolletta direttamente da loro.

Solo a questo punto,sotto mia insistenza mi fanno vedere il modulo che avrei dovuto firmare, che é il classico modulo di richiesta di fornitura e scopro il nome della ditta: Linea Più.

Non firmo nulla e mi faccio lasciare il numero di telefono 011.231591 ( purtroppo il modulo non me lo lasciano).

Volevo chiamare davanti a loro, ma hanno ritirato il modulo e sono andati via…

Chiamo e spiego alla signorina che risponde che fare proposte del genere, ha un nome: truffa.

Fate attenzione“.