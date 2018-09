Gatta scomparsa: ore di preoccupazione per le sorti di Nora.

Gatta scomparsa: l’annuncio

Nora è scomparsa da Paruzzaro, precisamente da via Borgomanero, nei pressi della pizzeria via Veneto lo scorso sabato 8. Sono quindi più di dieci giorni che la sua padrona non ne ha più alcuna notizia. Per questo ha deciso di rivolgersi al Giornale di Arona per lanciare un appello nella speranza di ritrovarla. Si tratta di una gattina sterilizzata di 4 anni, dal manto tartarugato sui toni del marrone. Si lascia avvicinare facilmente e risponde quando la si chiama. Per informazioni contattare Monia al 3407417846. “Ricompenseremo chi la riporterà alla sua famiglia” è la promessa dei proprietari.