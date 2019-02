Gatta smarrita: l’appello accorato di una famiglia aronese.

Gatta smarrita: la descrizione

Nella tarda serata di giovedì 14 febbraio ad Arona in viale Baracca è stata smarrita una gatta di 10 anni. L’animale è sterilizzato e in buona salute, i proprietari chiedono che chiunque abbia segnalazioni o chiunque l’abbia presa, anche con buone intenzioni, di contattarli quanto prima al numero 3401052846. Per chi la trovasse e avvisasse la famiglia è prevista una ricompensa. “E’ stata fatta denuncia di smarrimento e allertati i vigili e i veterinari di zona – precisano – stiamo continuando a cercarla ovunque, aiutateci a riportarla a casa”.

L’appello di “Arona dà una zampa”

A farsi portavoce di questo accorato appello anche le volontarie dell’associazione Arona dà una zampa attraverso la loro attivissima e utilissima pagina Facebook. “Una gatta così – spiegano dall’associazione – non sarebbe passata inosservata! Se qualcuno l’ha presa, sappia che si tratta di furto e che i gatti hanno spesso una vita loro, e non è diritto di nessuno privarli delle loro abitudini, tanto meno dopo 10 anni di routine con la loro famiglia!”.