Gino Strada ad Arona: annullato l’incontro di domani, domenica 23.

Gino Strada

A causa di un piccolo intervento non previsto, Gino Strada non potrà essere ad Arona domenica 23 settembre per l’appuntamento annunciato nei giorni scorsi nell’ambito del Festival del Teatro sull’Acqua.

Resta invece confermato l’incontro delle 16 in piazza San Graziano con Shrin Ebadi – premio Nobel per la pace 2003 – intervistata da Farian Sabahi.

Nel 2003 Ebadi ha vinto il Premio Nobel per la Pace grazie al suo impegno nella difesa dei diritti umani e a favore della democrazia. Dal 2009 vive in esilio volontario e porta avanti la sua campagna in difesa dei più deboli.