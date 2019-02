Giornata della donna: si inizia con “Notte trasfigurata” a cura del maestro Alessandro Maria Carnelli.

Il programma

Venerdì 1 marzo, alle 21, nell’aula magna del Comune, primo degli appuntamenti organizzati in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che ricorre l’8 marzo. Gli eventi sono firmati dalla Consulta Femminile di Arona. Si parte con una proposta particolare dal titolo «Notte trasfigurata», una serata sulla donna e la società nella musica e nella cultura della mitteleuropa di primo ‘900 a cura di Alessandro Maria Carnelli che anticipa con entusiasmo:”Avrò finalmente l’occasione di parlare di uno degli aspetti più sorprendenti ed entusiasmanti che emersero dalle ricerche per il mio libro su Verklärte Nacht di Schönberg: il suo ruolo nel contesto sociale, politico ed etico dell’epoca. Schönberg prende posizione sulle tematiche riguardanti la donna, la coppia, maternità e paternità, e tutto questo per decenni si mischierà con l’ascolto e lo condizionerà pesantemente. Ne parlerò partendo da uno sguardo su tutta un’epoca, quella della Mitteleuropa di fine Ottocento primo Novecento, che da questo punto di vista può riservare molte sorprese”.

Poi l’8 marzo alle 21 «Checcoro» in concerto al Palacongressi con un omaggio alle grandi interpreti della musica italiana e internazionale e, a seguire, il 14, 21 e 28 marzo, serate di cineforum nell’aula magna del Comune. Saranno proiettati nell’ordine i film: L’intrusa, Libere disobbedienti innamorate e Una donna Fantastica.

Confermata anche per quest’anno inoltre l’adesione all’iniziativa Posto occupato per tutte le donne vittime di violenza.