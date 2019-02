Mille giostre non sicure diffuse in tutta Italia. I Carabinieri del Comando Provinciale di Vercelli e i magistrati della Procura l’hanno chiamata “Operazione Luna Park”.

Giostre non sicure

I risultati di un anno di minuziose indagini hanno portato a scoprire una incredibile “tangentopoli” relativa al rilascio delle targhette obbligatorie e autorizzo all’uso per giostre di ogni tipo, che dovrebbero avvenire dopo un collaudo che verifichi la loro sicurezza, ed invece venivano rilasciate in cambio di denaro dal comandante della polizia locale di Borgo d’Ale. Si parla di un giro di tangenti di varie centinaia di migliaia di euro che coinvolge oltre al pubblico ufficiale (arrestato e ora trova in carcere) di altre sei misure cautelari nei confronti di altrettanti intermediari. In tutto sono indagate 36 persone.

Così Roberto Claudi

La notizia ha fatto molto rumore nell’ambiente. Ricordiamo infatti che proprio la prossima settimana, venerdì 8 marzo, aprirà il Tredicino ad Arona. Interpellato sull’argomento, uno dei giostrai storici di Arona Roberto Claudi, ha chiarito la loro posizione: “Una circolare europea – spiega – obbliga tutte le giostre ad avere una sorta di libretto. Ciò che ha insospettito i carabinieri era il fatto che da tutta Italia i giostrai andavano proprio a Borgo D’Ale a farsi rilasciare queste certificazioni”.

Nessun giostraio del Tredicino è coinvolto: “Io per estrema trasparenza ho chiesto ai miei colleghi di portare tutta la documentazione in nostro possesso alla comandante dei vigili di Arona in modo che possa verificare la nostra regolarità. Chi era coinvolto nell’indagine so che ha ricevuto qualche settimana prima un avviso: noi non abbiamo viceversa ricevuto nulla, dunque siamo estranei alla vicenda e tranquilli”.