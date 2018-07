Goletta dei laghi: conclusi i campionamenti. Su 7 punti ben 4 risultano inquinati, fra questi c’è anche Arona.

Goletta dei laghi, i dati

A conclusione dei campionamenti e delle analisi sul lago d’Orta e sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, sono stati presentati i risultati del monitoraggio microbiologico effettuato dai tecnici della Goletta dei Laghi.

Su sette punti campionati, la maggior parte risulta inquinata. Per quanto riguarda il Lago Maggiore è fortemente oltre i limiti la foce del fiume Toce a Verbania. Così come la foce del torrente Arlasca – che fino all’anno scorso era solo inquinata. Mentre fuori dai limiti è risultata la foce del torrente Vevera ad Arona, punto in cui i tecnici hanno rilevato la presenza di vari tipi di rifiuti, tra cui quelli da mancata depurazione.

Così Legambiente

“Non ci sorprendono in risultati registrati dalla Goletta dei Laghi – dichiara Roberto Signorelli, vicepresidente del circolo di Legambiente Gli Amici del Lago. – Purtroppo sulla sponda piemontese del basso Verbano, malgrado numerosi investimenti effettuati, rimangono ancora alcuni punti critici. Una vera e propria spina fianco. Siamo comunque fiduciosi che Acque Novara VCO, in accordo con le amministrazioni del comprensorio, possa sanare questa ferita ancora aperta. A condizione che vengano mantenuti e rafforzati l’impegno e i relativi investimenti per risolvere questa grave criticità ambientale”.​